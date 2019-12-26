Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями

Источник материала: СТВ

В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память.



Фото: instagram.com/dimo_monkey_



Фото: instagram.com/dimo_monkey_



Фото: instagram.com/33aleksandr33



Фото: instagram.com/33aleksandr33



Фото: instagram.com/julleta25



Фото: instagram.com/natusia.anisimova86



Фото: instagram.com/nastasiya.yurevna



Фото: instagram.com/gun_dose



Фото: instagram.com/gun_dose



Фото: instagram.com/bant88.88



Фото: instagram.com/dorondat

Кстати, ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие дни.