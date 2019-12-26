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Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями

27.12.2019 10:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память. 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/dimo_monkey_ 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/dimo_monkey_ 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/33aleksandr33 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/33aleksandr33 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/julleta25 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/natusia.anisimova86 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/nastasiya.yurevna 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/gun_dose 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/gun_dose 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/bant88.88 

Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Фото: instagram.com/dorondat 

Кстати, ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие дни.

Если всё пойдёт по плану, то в новогоднюю ночь снег будет – здесь подробности

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В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память.  Фото: instagram.com/dimo_monkey_  Фото: instagram.com/dimo_monkey_ 
 
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