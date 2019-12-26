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Снег заказывали? Жители Беларуси делятся зимними фотографиями
Источник материала: СТВ
В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память.
Кстати, ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие дни.
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В Беларуси выпал снег. Жители страны обрадовались долгожданному событию и быстренько сделали фотографии на память. Фото: instagram.com/dimo_monkey_ Фото: instagram.com/dimo_monkey_
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