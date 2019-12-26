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Сгорела дача в садовом товариществе «Иваново» – Фото

27.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вечером 22 декабря горел дачный домик в садовом товариществе Иваново.

 

Сгорела дача в садовом товариществе «Иваново» – Фото
Фото с места пожара

 

Спасателей вызвал мужчина, который в тот вечер отдыхал на даче рядом. Он услышал звук, напоминающий треск шифера. Вышел на улицу и увидел, что горит один из дачных домиков.

 

Сгорела дача в садовом товариществе «Иваново» – Фото

 

В результате пожара повреждены кровля, перекрытия, стены и имущество на площади 47 м2, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов. Спасатели оперативно потушили огонь — он не перекинулся на баню. Пострадала машина ВАЗ, которая находилась рядом с горящим зданием.

 

Сгорела дача в садовом товариществе «Иваново» – Фото

 

Причину пожара выясняют специалисты.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Вечером 22 декабря горел дачный домик в садовом товариществе Иваново.     Спасателей вызвал мужчина, который в тот вечер отдыхал на даче рядом. Он услышал звук,...
 
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