Сгорела дача в садовом товариществе «Иваново» – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Вечером 22 декабря горел дачный домик в садовом товариществе Иваново.







Спасателей вызвал мужчина, который в тот вечер отдыхал на даче рядом. Он услышал звук, напоминающий треск шифера. Вышел на улицу и увидел, что горит один из дачных домиков.







В результате пожара повреждены кровля, перекрытия, стены и имущество на площади 47 м2, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов. Спасатели оперативно потушили огонь — он не перекинулся на баню. Пострадала машина ВАЗ, которая находилась рядом с горящим зданием.







Причину пожара выясняют специалисты.

Валерия Дроздовская