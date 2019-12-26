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Сгорела дача в садовом товариществе «Иваново» – Фото
27.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вечером 22 декабря горел дачный домик в садовом товариществе Иваново.
Спасателей вызвал мужчина, который в тот вечер отдыхал на даче рядом. Он услышал звук, напоминающий треск шифера. Вышел на улицу и увидел, что горит один из дачных домиков.
В результате пожара повреждены кровля, перекрытия, стены и имущество на площади 47 м2, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов. Спасатели оперативно потушили огонь — он не перекинулся на баню. Пострадала машина ВАЗ, которая находилась рядом с горящим зданием.
Причину пожара выясняют специалисты.
Валерия Дроздовская
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Вечером 22 декабря горел дачный домик в садовом товариществе Иваново. Спасателей вызвал мужчина, который в тот вечер отдыхал на даче рядом. Он услышал звук,...
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