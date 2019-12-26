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Мнение. Госсекретарь США летит в Минск из-за действий России

27.12.2019 09:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе возможен визит в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео. Какую цель он будет преследовать?

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О возможном визите госсекретаря США сообщил американский журнал Foreign Policy, редакция которого располагается в Вашингтоне. Издание при этом ссылается на неназванных официальных лиц в Штатах.

UDF.BY спросил у экспертов, что для официального Минска будет означать этот визит.

«США возвращаются в регион Восточной Европы»


Политолог Валерий Карбалевич в комментарии UDF.BY отметил, что возможный приезд госсекретаря США в Минск станет продолжением новой внешнеполитической линии Соединенных Штатов, которая была зафиксирована на рубеже 2018-2019 годов.

«США возвращаются в регион Восточной Европы. Штаты приняли решение создать здесь дипломатический, политический и, возможно, военный (если речь идет о Польше и Литве) барьеры на пути активных действий России в этом регионе. Беларусь также попадает в этот проект. Отсюда и увеличение визитов в нашу страну высокопоставленных американских чиновников», – сказал Карбалевич.

Политолог напомнил, что в 2019 году Минск посещали заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл.

Карбалевич считает, что эти визиты принесли выгоду белорусским властям.

«Политические завления официальных лиц США о том, что они поддерживают белорусскую независимость – это в определенной мере символическая защита официального Минска от активных притязаний со стороны России на независимость нашей страны. По идее это должно сдерживать настойчивость и активность России в отношении интеграции с Беларусью», – отметил политолог.

«Беларусь не двигается на Запад. Это Запад движется к Беларуси»


Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что визит госсекретаря США в Минск стал возможен по двум причинам.

«Первая причина: идет постепенное восстановление отношений между США и Беларусью. Восстанавливается диппредставительство между странами на уровне послов и нормальная работа посольств. На этом фоне визиты высокопоставленных чиновников очень важны, поскольку поддерживают формат диалога, который раньше на таком уровне не шел», – сказал Егоров.

Вторая причина, по его мнению, связана с переговорами Минска и Москвы по вопросам углубления интеграции.

«В США и ЕС нет четкого понимания того, что происходит. А независимость Беларуси для них стратегически и геополитически важна и является вопросом безо сн ти. Поэтому в общении с руководством Беларуси им бы хотелось понять, что происходит, добровольно или недобровольно Минск идет по пути интеграции», – считает политолог.


По мнению Егорова, восстановление диалога с Западом, безусловно, на руку Минску.

«Но не нужно это воспринимать так, что Беларусь двигается на Запад. Все наоборот: Запад движется к Беларуси, становится более вовлеченным в ее дела. Но, думаю, пока не стоит рассчитывать на какую-то конкретную помощь Запада – пока диалог не начнет идти в более-менее стабильном режиме», – сказал директор Центра европейской трансформации.

Добавим, что два месяца назад Министерство финансов США на полтора года продлило приостановление санкций в отношении компаний нефтегазового сектора Беларуси – «Беларуского нефтяного торгового дома», «Белнефтехима», «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокно», «Лакокраски», «Нафтана» и «Полоцк Стекловолокно».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В январе возможен визит в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео. Какую цель он будет преследовать?
 
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