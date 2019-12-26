Мнение. Госсекретарь США летит в Минск из-за действий России

О возможном визите госсекретаря США сообщил американский журнал Foreign Policy, редакция которого располагается в Вашингтоне. Издание при этом ссылается на неназванных официальных лиц в Штатах.





UDF.BY спросил у экспертов, что для официального Минска будет означать этот визит. спросил у экспертов, что для официального Минска будет означать этот визит.





«США возвращаются в регион Восточной Европы»





Политолог Валерий Карбалевич в комментарии UDF.BY отметил, что возможный приезд госсекретаря США в Минск станет продолжением новой внешнеполитической линии Соединенных Штатов, которая была зафиксирована на рубеже 2018-2019 годов.





«США возвращаются в регион Восточной Европы. Штаты приняли решение создать здесь дипломатический, политический и, возможно, военный (если речь идет о Польше и Литве) барьеры на пути активных действий России в этом регионе. Беларусь также попадает в этот проект. Отсюда и увеличение визитов в нашу страну высокопоставленных американских чиновников», – сказал Карбалевич.





Политолог напомнил, что в 2019 году Минск посещали заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл.





Карбалевич считает, что эти визиты принесли выгоду белорусским властям.





«Политические завления официальных лиц США о том, что они поддерживают белорусскую независимость – это в определенной мере символическая защита официального Минска от активных притязаний со стороны России на независимость нашей страны. По идее это должно сдерживать настойчивость и активность России в отношении интеграции с Беларусью», – отметил политолог.





«Беларусь не двигается на Запад. Это Запад движется к Беларуси»





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что визит госсекретаря США в Минск стал возможен по двум причинам.





«Первая причина: идет постепенное восстановление отношений между США и Беларусью. Восстанавливается диппредставительство между странами на уровне послов и нормальная работа посольств. На этом фоне визиты высокопоставленных чиновников очень важны, поскольку поддерживают формат диалога, который раньше на таком уровне не шел», – сказал Егоров.





Вторая причина, по его мнению, связана с переговорами Минска и Москвы по вопросам углубления интеграции.





«В США и ЕС нет четкого понимания того, что происходит. А независимость Беларуси для них стратегически и геополитически важна и является вопросом безо сн ти. Поэтому в общении с руководством Беларуси им бы хотелось понять, что происходит, добровольно или недобровольно Минск идет по пути интеграции», – считает политолог.









По мнению Егорова, восстановление диалога с Западом, безусловно, на руку Минску.





«Но не нужно это воспринимать так, что Беларусь двигается на Запад. Все наоборот: Запад движется к Беларуси, становится более вовлеченным в ее дела. Но, думаю, пока не стоит рассчитывать на какую-то конкретную помощь Запада – пока диалог не начнет идти в более-менее стабильном режиме», – сказал директор Центра европейской трансформации.



