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Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Эльянов отказался выступать за сборную Украины

27.12.2019 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинские гроссмейстеры, в том числе и Павел Эльянов, в начале декабря потребовали не назначать главным тренером сборной Украины по шахматам Александра Сулыпу и поддержали другого кандидата, Владимира Баклана.

Украинский шахматист Павел Эльянов отказался выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины, об этом спортсмен сказал в интервью ресурсу chess-news, которое было опубликовано 25 декабря в YouTube.

"Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации совершенно ясна и она абсолютно не конструктивна. Никто никаких компромиссов не предложил, федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками", – сказал Эльянов.

Шахматист заявил, что не будет выступать за сборную Украины

"На данный момент я прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины. И не настроен больше выступать под флагом Украины", – сказал Эльянов.


5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.

Восемь украинских гроссмейстеров, в том числе и Эльянов, выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.

Эльянов в составе сборной Украины является победителем шахматных Олимпиад 2004-го и 2010 годов. Украинец занимает 83-е место в мировом рейтинге шахматистов.
 
 
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Украинские гроссмейстеры, в том числе и Павел Эльянов, в начале декабря потребовали не назначать главным тренером сборной Украины по шахматам Александра Сулыпу и...
 
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