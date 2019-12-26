Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Эльянов отказался выступать за сборную Украины

chess-news , которое было опубликовано 25 декабря в YouTube. Украинский шахматист Павел Эльянов отказался выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины, об этом спортсмен сказал в интервью ресурсу, которое было опубликовано 25 декабря в YouTube.





"Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации совершенно ясна и она абсолютно не конструктивна. Никто никаких компромиссов не предложил, федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками", – сказал Эльянов.





Шахматист заявил, что не будет выступать за сборную Украины





"На данный момент я прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины. И не настроен больше выступать под флагом Украины", – сказал Эльянов.









5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.





Восемь украинских гроссмейстеров, в том числе и Эльянов, выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.





Эльянов в составе сборной Украины является победителем шахматных Олимпиад 2004-го и 2010 годов. Украинец занимает 83-е место в мировом рейтинге шахматистов.



