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В Беларуси перестанет работать популярная система денежных переводов

27.12.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO, сообщает сайт банка.

BLIZKO – российская разработка, находящаяся под управлением российского Связь-Банка. Валютой переводов «Близко» может быть российский рубль, доллар США и евро. Внутренний механизм сервиса позволяет снимать средства через 1 минуту после отправки в любом из пунктов приема/выдачи средств в стране получения перевода. Система переводов BLIZKO работает в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России.

Еще в этом году система BLIZKO обслуживалась в Беларуси двумя банками: Беларусбанк и БелВЭБ. Но банк БелВЭБ прекратил работы с переводами BLIZKO с 1 октября этого года.

Помимо системы BLIZKO, в Беларуси также работают такие международные системы денежных переводов, как Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Rio Money Transfer, Contact, «Колибри» и Faster. По данным Нацбанка, во втором квартале года белорусы получили из-за границы 75,9 млн долларов денежных переводов через эти системы.
 
 
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С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO, сообщает сайт банка.
 
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