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В Беларуси перестанет работать популярная система денежных переводов
Источник материала: Партизан
С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO, сообщает сайт банка.
BLIZKO – российская разработка, находящаяся под управлением российского Связь-Банка. Валютой переводов «Близко» может быть российский рубль, доллар США и евро. Внутренний механизм сервиса позволяет снимать средства через 1 минуту после отправки в любом из пунктов приема/выдачи средств в стране получения перевода. Система переводов BLIZKO работает в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России.
Еще в этом году система BLIZKO обслуживалась в Беларуси двумя банками: Беларусбанк и БелВЭБ. Но банк БелВЭБ прекратил работы с переводами BLIZKO с 1 октября этого года.
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С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO, сообщает сайт банка.
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