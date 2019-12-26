Там, где читают, должно быть безопасно

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27.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провёл очередную встречу безопасности в трудовом коллективе городской библиотеки.

Начальник отдела проинформировал собравшихся об оперативной обстановке с пожарами в республике, области и на территории Дзержинского района. В период отопительного сезона специалист напомнил о правилах эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих агрегатов и газового оборудования. Максим Валерьевич рассказал о некоторых произошедших пожарах, напомнил работникам о действиях в случае возникновения пожара. Так же разъяснил работникам о номере единой службы спасения «112».

– Номер «112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру, которая предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, – обозначил главный спасатель.

Особое внимание Максим Баско уделил проблеме детской гибели на пожарах, призвав родителей ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Без внимания не остался вопрос о правилах поведения на льду и напомнил, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Так же должное внимание со стороны начальника Дзержинского РОЧС было уделено мобильному приложению «МЧС Беларуси. Помощь рядом», задача которого – помочь человеку эффективно действовать в какой-либо чрезвычайной ситуации. Пояснил, что любой владелец смартфона или планшета на базе Android может установить данное предложение.

В завершении встречи работники смогли задать интересующие их вопросы, получить исчерпывающие ответы.






 
 
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Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провёл очередную встречу безопасности в трудовом коллективе...
 
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