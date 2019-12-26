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4G стал доступен абонентам А1 почти на 76% территории страны
Источник материала: Tut.by
A1 и инфраструктурный оператор beCloud завершили первый этап совместного проекта по развитию 4G в Беларуси.
LTE-сеть beCloud охватывает областные центры Беларуси и большинство крупных городов. Среди них — Бобруйск, Жлобин, Барановичи, Вилейка, Дзержинск, Калинковичи, Лида, Молодечно, Мозырь, Несвиж, Новогрудок, Орша, Островец, Пинск, Полоцк, Речица, Солигорск, Слоним. На этой территории живет 76% населения Беларуси (всего запуск произошел почти в 200 населенных пунктах).
Как заявляют в компании, покрытие 4G-сети, которое стало доступно абонентам А1 в Бобруйске и Жлобине, гарантируется совместной работой специалистов двух компаний на предоставленной А1 инфраструктуре под базовые станции по аналогии с Пинском и Гомелем.
«Технические специалисты А1 и beCloud проводят работы по оптимизации и отладке сети. По завершении работ качество 4G-связи будет улучшено», — добавили в компании.
С января 2020 года LTE-сеть начнет разворачиваться на базе инфраструктуры A1 в сельской местности. В итоге к 2023 году зона покрытия сети 4G для абонентов оператора составит 97% территории — это сопоставимо с зоной 3G-сети сейчас.
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LTE-сеть beCloud, на базе которой выполнен первый этап проекта, охватывает областные центры Беларуси и большинство крупных городов.
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