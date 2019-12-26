Скандал вокруг Canon в Беларуси. Компания-представитель оболгала конкурента

Источник материала: Ежедневник



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ООО «Ифит» пожаловалось на ООО «Цифровые технологии» в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает МАРТ, по результатам проверки установлен факт нарушения антимонопольного законодательства. Выяснилось, что ООО «Цифровые технологии» распространяло от имени Canon письма, в которых последний якобы не рекомендует ООО «Ифит» для поставок расходных материалов и сервисного обслуживания, а также не может гарантировать, что поставляемые «Ифит» расходные материалы и запчасти будут оригинальными. Министерство пришло к выводу, что эти сведения были ложными, а Canon факт отправки данных писем не подтвердил.

ООО «Цифровые технологии» является аккредитованным и сервисным партнером Canon в Беларуси.

ООО "Ифит" занимается поставкой копировально-множительной, принтерной, факсимильной и др. офисной техники различных брендов.