В лучших традициях пекарского дела

Источник материала: Вороновская газета





Хлеб «Хатні» формовой и багет «К вашему столу» в исполнении вороновских хлебопеков завоевали Гран-при на республиканском конкурсе. Награда за высший пилотаж в пекарском деле не единственная в их копилке.











Продукция хлебопекарни Вороновского филиала облпотребобщества в профессиональном конкурсе участвует с 2007 года. И всегда возвращается с наградами. Дважды наши мастера-пекари удостоены Гран-при. В нынешнем году на Республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смакота» было представлено 233 образца продукции 46 белорусских предприятий разных форм собственности в 18 номинациях. Вороновские хлебопеки на суд жюри представили батон «Колос», булочку «К чаю», сдобу «Кураж» с вишневой начинкой, лепешку «Аппетитная», хлеб «Хатні» формовой, багет «К вашему столу». Результаты конкурсной оценки более чем достойные: все ароматные «участники» удостоены «бронзы», «золота» и Гран-при.







Иначе и быть не могло. Ведь продукция изготавливается со строгим соблюдением технологических требований, без красителей, вкусовых усилителей и консервантов. Умением сохранить лучшие традиции пекарского дела и, конечно, вкусовыми качествами хлебобулочной продукции удивляют мастера Антонина Тимошевская, Анна Ясюкевич и Валентина Левандовская. А поддерживают и направляют их начальник участка Софья Мисюро и начальник отдела промышленности Ирина Полякова.























И все же не только дипломы и грамоты говорят о качестве и вкусе продукции, главный показатель ее качества— выбор покупателей. Все чаще, зайдя в магазин, обращаю внимание на то, что при всем изобилии представленных товаров покупатели ищут продукцию вороновской пекарни. Неизменной популярностью пользуется все тот же черный «кирпичик», и особенно, если в магазин он привезен горячим. Тогда его терпкий аромат, в котором заключены и тепло летнего солнца, и трудолюбие рук, взрастивших зерно и испекших хлеб, словно магнит, притягивает к себе.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.