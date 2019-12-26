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В субботу в центре будет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Как пойдет транспорт

27.12.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 28 декабря, в Минске пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Проспект Независимости перекроют — «Минсктранс» объясняет, как праздничный парад будет объезжать общественный транспорт.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шествие сказочных персонажей начнется в 17.00 на площади Независимости. Оттуда они пойдут по проспекту до Октябрьской площади. Там сразу после шествия минчан ждет представление «Новогодний звездопад».

По указанию сотрудников ГАИ движение автомобилей по указанному участку центрального проспекта перекроют ориентировочно с 17 до 19 часов.

Вот как праздничный парад будет объезжать общественный транспорт:

  • автобусы № 100 от улицы Московской поедут по улице Толстого, площади Мясникова, улице Мясникова, Немиге, Янки Купалы, проспекту Независимости в обоих направлениях. На изменяемом участке будут останавливаться на «Романовской Слободе» и у станции метро «Немига»;
  • автобусы № 115Э поедут от автовокзала «Центральный» по улице Бобруйской, площади Мясникова, улицам Мясникова, Немиге, Янки Купалы, проспекту Независимости — в одну сторону, а обратно — по проспекту Независимости, улицам Янки Купалы, Немиге, Клары Цеткин, Бобруйской (на изменяемом участке будет остановка «Ст. м. «Немига»);
  • автобусы № 300Э поедут от автовокзала «Центральный» по улицам Бобруйской, Свердлова, Аранской, проспекту Партизанскому, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальной, Филимонова, проспекту Независимости и дальше по привычным маршрутам в обоих направлениях;
  • автобусы № 1, 69, 119С направят от проспекта Победителей по улицам Немиге, Клары Цеткин, Бобруйской до разворотного кольца «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном — по улице Бобруйской, площади Мясникова, улицам Мясникова, Немиге, проспекту Победителей;
  • автобусы № 23, 65 поедут до разворотного кольца «Городской Вал» (без выезда на проспект Независимости);
  • автобусы № 40 поедут от улицы Московской по улицам Толстого, Мясникова, Немиге, Романовская Слобода — в прямом направлении, в обратном — по улице Романовская Слобода, Немиге, Мясникова и дальше по маршрутам;
  • автобусы № 123 со стороны улицы Маяковского пойдут по трассе троллейбусов № 6: по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской в прямом направлении, обратно — по улицам Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;
  • автобусы № 127 поедут до вокзала по улицам Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно — с разворотом через трамвайные пути по улицам Бобруйской, Ульяновской и дальше по маршруту. Останавливаются у вокзала эти автобусы будут там же, где троллейбусы.

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Теги: Минск
 
 
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Шествие сказочных персонажей начнется в 17.00 на площади Независимости. Оттуда они пойдут по проспекту до Октябрьской площади. Движение на этом участке перекроют...
 
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