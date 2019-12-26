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Итоги года на рынке офисной недвижимости: гибкие офисы становятся трендом

27.12.2019 15:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

На офисном рынке Минска наблюдается дефицит качественных объектов, о чем говорит низкий уровень вакантных помещений. По данным Colliers International, еще в 2016 году вакантных офисных площадей класса А и В в Минске было около 5 и 13%, соответственно. Сейчас «вакансия» снизилась почти до нуля.

«Морально устаревшие помещения неликвидны, новые офисные здания не всегда соответствуют современным требованиям, особенно если говорить о бизнес-центрах класса «А» или «В». В 2019 году появилось несколько качественных бизнес центров, в них наблюдается высокая заполняемость, несмотря на более высокие ставки аренды, – говорит Екатерина Космачёва, управляющий директор компании Regus в Беларуси.

О нехватке хороших офисов говорит и тот факт, что крупные банки открывают коворкинги, которые бесплатны для их клиентов. В 2019 году так сделали «БПС-Сбербанк» и «Альфа-банк».

Гибкие офисы – тренд 2020 года

Дефицит офисных помещений повышает интерес к сегменту гибких офисных решений: офисам с гибкой системой аренды и коворкингам.

«Выход Regus на рынок показал, что спрос на коворкинги значительно выше наших ожиданий. Мы полагаем, что в 2020 году продолжится развитие этого сегмента и появятся новые объекты. Этому способствует и растущий спрос бизнеса на коворкинги и гибкие офисные решения, и невысокий на текущий момент уровень развития этого сегмента в Минске, – отмечает Екатерина Космачёва. – По мере роста этого рынка может обозначиться конкуренция, однако пока об этом говорить преждевременно. Это сегмент с большим потенциалом».

Также одно из самых главных изменений 2019 года в офисной недвижимости произошло в законодательстве. В Трудовом кодексе появилась новая глава 25.3 о дистанционной работе: теперь сотрудник не привязан к какому-либо месту и может выполнять работу там, где ему будет удобно. Работать на удаленке можно легально и договор или контракт для «удаленщиков» будет составлен так же, как и для обычного офисного работника. Формально это решение не связано с недвижимостью, но по сути оно только подтверждает, что удаленная работа стала обыденностью и не является чем-то исключительным.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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На офисном рынке Минска по-прежнему сохраняется дефицит качественных объектов, спрос настолько высок, что ввод новых бизнес-центров слабо сказывается на числе...
 
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