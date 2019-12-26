ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет

27.12.2019 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18 выглядит на 13 лет, а другой в те же 18 – на 30 лет. 

А сможете вспомнить парочку актёров, которые в свои давно за 20 выглядят как подростки? На ум сразу приходит Томас Сэнгстер, правда? Мы тоже вспомнили о нём и попытались найти знаменитостей, которые смогли бы потягаться с Сэнгстером в умении выглядеть значительно моложе своих лет. 

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет 

Пожалуй, Томас остался непревзойдённым чемпионом, но мы всё же нашли несколько людей, до определённого уровня приблизившихся к этому актёру. 

Джим Парсонс, 46 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/therealjimparsons 

Элайджа Вуд, 38 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/lydia_sun_ 

Джей Барушель, 37 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/jonathanadamsaundersbaruchel 

Миранда Керр, 36 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/mirandakerr 

Андрей Гайдулян, 35 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/gaydulyan 

Элисон Пилл, 34 года 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/msalisonpill 

Анна Кендрик, 34 года 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/annakendrick47 

Эллен Пейдж, 32 года 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/umbrella_academy_italy 

Майкл Сера, 31 год 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/michaelcerasource 

Дэниэл Рэдклифф, 30 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/daniel9340 

Томас Сэнгстер, 29 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Фото: instagram.com/sangster.real    

А ещё мы недавно показывали, как современные российские артисты выглядели в возрасте своих детей.

Узнать знаменитостей в их юные годы несложно – здесь подробнее

Люди в материале: Томас Сэнгстер, Элайджа Вуд, Дэниэл Рэдклифф, Джим Парсонс, Эллен Пейдж, Миранда Керр, Андрей Гайдулян, Джей Барушель, Майкл Сера, Элисон Пилл, Анна Кендрик
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18...
 
Новости дня
Новости разные
 
Историк о памятнике Сталину: Тогда и Гитлеру надо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика