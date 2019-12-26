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Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Источник материала: СТВ
Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18 выглядит на 13 лет, а другой в те же 18 – на 30 лет.
А сможете вспомнить парочку актёров, которые в свои давно за 20 выглядят как подростки? На ум сразу приходит Томас Сэнгстер, правда? Мы тоже вспомнили о нём и попытались найти знаменитостей, которые смогли бы потягаться с Сэнгстером в умении выглядеть значительно моложе своих лет.
Пожалуй, Томас остался непревзойдённым чемпионом, но мы всё же нашли несколько людей, до определённого уровня приблизившихся к этому актёру.
Джим Парсонс, 46 лет
Элайджа Вуд, 38 лет
Джей Барушель, 37 лет
Миранда Керр, 36 лет
Андрей Гайдулян, 35 лет
Элисон Пилл, 34 года
Анна Кендрик, 34 года
Эллен Пейдж, 32 года
Майкл Сера, 31 год
Дэниэл Рэдклифф, 30 лет
Томас Сэнгстер, 29 лет
А ещё мы недавно показывали, как современные российские артисты выглядели в возрасте своих детей.
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Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18...
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