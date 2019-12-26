Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет

Источник материала: СТВ

Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18 выглядит на 13 лет, а другой в те же 18 – на 30 лет.

А сможете вспомнить парочку актёров, которые в свои давно за 20 выглядят как подростки? На ум сразу приходит Томас Сэнгстер, правда? Мы тоже вспомнили о нём и попытались найти знаменитостей, которые смогли бы потягаться с Сэнгстером в умении выглядеть значительно моложе своих лет.

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

Пожалуй, Томас остался непревзойдённым чемпионом, но мы всё же нашли несколько людей, до определённого уровня приблизившихся к этому актёру.

Джим Парсонс, 46 лет



Фото: instagram.com/therealjimparsons

Элайджа Вуд, 38 лет



Фото: instagram.com/lydia_sun_

Джей Барушель, 37 лет



Фото: instagram.com/jonathanadamsaundersbaruchel

Миранда Керр, 36 лет



Фото: instagram.com/mirandakerr

Андрей Гайдулян, 35 лет



Фото: instagram.com/gaydulyan

Элисон Пилл, 34 года



Фото: instagram.com/msalisonpill

Анна Кендрик, 34 года



Фото: instagram.com/annakendrick47

Эллен Пейдж, 32 года



Фото: instagram.com/umbrella_academy_italy

Майкл Сера, 31 год



Фото: instagram.com/michaelcerasource

Дэниэл Рэдклифф, 30 лет



Фото: instagram.com/daniel9340

Томас Сэнгстер, 29 лет



Фото: instagram.com/sangster.real

А ещё мы недавно показывали, как современные российские артисты выглядели в возрасте своих детей.