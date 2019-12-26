Минскую ярмарку признали одной из лучших в СНГ

Источник материала: KYKY

Новогодняя ярмарка на Октябрьской площади в Минске попала в рейтинг лучших в СНГ. В пятерку лидеров также попали рождественский фестиваль в Москве, ярмарки в Санкт-Петербурге, Баку и Ереване, пишет 34travel.me.

«Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок», — сообщили в агентстве ТурСтат.

Ярмарка на Октябрьской площади работает с 14 декабря 2019-го по 7 января 2020 года. Здесь разместили домики с уличной едой, фотозоны и праздничную иллюминацию, продают глинтвейн, сладости и сувениры.

Фото обложки: TUT.by.