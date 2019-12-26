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Минскую ярмарку признали одной из лучших в СНГ
Источник материала: KYKY>
Новогодняя ярмарка на Октябрьской площади в Минске попала в рейтинг лучших в СНГ. В пятерку лидеров также попали рождественский фестиваль в Москве, ярмарки в Санкт-Петербурге, Баку и Ереване,
«Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок», — сообщили в агентстве ТурСтат.
Ярмарка на Октябрьской площади работает с 14 декабря 2019-го по 7 января 2020 года. Здесь разместили домики с уличной едой, фотозоны и праздничную иллюминацию, продают глинтвейн, сладости и сувениры.
Фото обложки: TUT.by.
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