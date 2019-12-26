Переворачиватель черепах и поглаживатель панд. Кому повезло занять эти вакансии?

Источник материала: Ежедневник



фото: thesprucepets.com

Известный эйчар рассказывает, что стоит за вакансиями, которые привлекают внимание всего мира.

Третий год подряд в осенью (в этом году что-то припозднились) в сети начинается один и тот же хайп - английская королева ищет сммщика - 67 тысяч фунтов стерлингов в год, 37 рабочих часов неделю, бесплатные ланчи.

Сммщики всей России взрываются и пишут в личку - слушай, а шансы есть?

Дорогие, шансов нет не потому, что английский не родной и нет рабочей визы. Шансов нет, потому что такой вакансии нет. "Но как же нет? Ее ж солидные английские сми напечатали!" - возразите вы.

Помните, Суперджоб кандидатов в президенты искал? Помните, туристический отель искал переворачивателей пингвинов и протирщиков черепах?

Помните, ресторан искал дегустатора еды, «Дюрекс» - испытателя презервативов, а пару дней назад известный сервис доставки еды искал курьера, который будет не просто привозить еду клиенту, а есть ее вместе с ним?

Побуду человеком-какашкой - нет таких вакансий. А объявления о них есть.

Тогда что же это такое? Есть два варианта. Первое. Безобидная реклама сервиса. В реальном мире клиенты сами едят свои суши, а черепахи отлично переворачиваются, а всем сервисам нужны пользователи. И желательно задешево.

Все это - реклама (кстати, очень эффективная) сервисов. Люди запоминают, что в этом отеле можно смотреть на черепашек. Что это курьерская доставка привозит суши, что у «Дюрекса» не рвутся презервативы.

Это просто очень смешной, нестандартный и очень дешевый рекламный ход, чтобы загнать на свой сайт людей.

Есть второй вариант. Совсем не безобидный. Это какие-то мошенники, вытаскивающие так ваши е-мейлы. Ну. вряд ли Букенгемский дворец решил барыжить вашими е- мейлами. А вот привлечь к инстаграму Королевы – запросто.

Поэтому в этих вакансиях вы не соискатели. Вы целевая рекламная аудитория. И извините, что разрушила ваш прекрасный хипстерский мир, в котором можно стать миллионером, 3 часа в день на Мальдивах переворачивая черепах. Запомните последовательность – сначала стать миллионером, а потом переворачивать на Мальдивах черепах. И не иначе.