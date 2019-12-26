ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переворачиватель черепах и поглаживатель панд. Кому повезло занять эти вакансии?

27.12.2019 18:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Переворачиватель черепах и поглаживатель панд. Кому повезло занять эти вакансии?

фото: thesprucepets.com

Известный эйчар рассказывает, что стоит за вакансиями, которые привлекают внимание всего мира.

Третий год подряд в осенью (в этом году что-то припозднились) в сети начинается один и тот же хайп - английская королева ищет сммщика - 67 тысяч фунтов стерлингов в год, 37 рабочих часов неделю, бесплатные ланчи.

Сммщики всей России взрываются и пишут в личку - слушай, а шансы есть?

Дорогие, шансов нет не потому, что английский не родной и нет рабочей визы. Шансов нет, потому что такой вакансии нет. "Но как же нет? Ее ж солидные английские сми напечатали!" - возразите вы.

Помните, Суперджоб кандидатов в президенты искал? Помните, туристический отель искал переворачивателей пингвинов и протирщиков черепах?

Помните, ресторан искал дегустатора еды, «Дюрекс» -  испытателя презервативов, а пару дней назад известный сервис доставки еды искал курьера, который будет не просто привозить еду клиенту, а есть ее вместе с ним?

Побуду человеком-какашкой - нет таких вакансий. А объявления о них есть.

Тогда что же это такое? Есть два варианта. Первое. Безобидная реклама сервиса. В реальном мире клиенты сами едят свои суши, а черепахи отлично переворачиваются, а всем сервисам нужны пользователи. И желательно задешево.

Все это - реклама (кстати, очень эффективная) сервисов. Люди запоминают, что в этом отеле можно смотреть на черепашек. Что это курьерская доставка привозит суши, что у «Дюрекса» не рвутся презервативы.

Это просто очень смешной, нестандартный и очень дешевый рекламный ход, чтобы  загнать на свой сайт людей.

Есть второй вариант. Совсем не безобидный. Это какие-то мошенники, вытаскивающие так ваши е-мейлы. Ну. вряд ли Букенгемский дворец решил барыжить вашими е- мейлами. А вот привлечь к инстаграму Королевы – запросто.

Поэтому в этих вакансиях вы не соискатели. Вы целевая рекламная аудитория. И извините, что разрушила ваш прекрасный хипстерский мир, в котором можно стать миллионером, 3 часа в день на Мальдивах переворачивая черепах. Запомните последовательность – сначала стать миллионером, а потом переворачивать на Мальдивах черепах. И не иначе. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный эйчар рассказывает, что стоит за вакансиями, которые привлекают внимание всего мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, как будет работать метро Минска в январские праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика