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Хоккеист сборной Чехии после матча с Россией: мы с русскими ненавидим друг друга

27.12.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий Ян Йеник после победы над Россией на моложежном ЧМ подвел итоги встречи.

Нападающий сборной Чехии Ян Йеник после победы над Россией (4:3) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира подвел итоги встречи.

— У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям. И мы знали, что Аскаров чаще всего пропускает под ловушку (три из четырех влетели под ловушку — прим. «СЭ»). Поэтому старались бросать в эту зону.

Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга, 

 
Защитник молодежной сборной России Егор Замула, автор дубля в стартовом матче против Чехии прокомментировал первую игру.

— У нас было слишком много энергии, да и чешские фанаты сыграли свою роль. Они кричали, прыгали, у нас из-за этого было небольшое раздражение на скамейке. Мы пытались всеми способами вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Удаления, подножки...

Чехи ничего особенного не сделали, кроме того, что реализовали большинство. Надо сделать выводы, почему не получилось. Как будто не наша команда играла. Не было остроты у ворот, бросков было много, но катались в углах. Надо было больше бросать. Вратарь не шикарный был, ловушка у него не ловит. Надо было использовать свои шансы, — цитирует хоккеиста "Спорт-Экспресс".
 
 
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Нападающий Ян Йеник после победы над Россией на моложежном ЧМ подвел итоги встречи.
 
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