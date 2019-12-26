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Юрий Караев: Бытовала психология, что если людей наказывать, то они будут бояться. Надо от этого отходить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Исключить карательный уклон. 27 декабря в Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
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Юрий Караев: Бытовала психология, что если людей наказывать, то они будут бояться. Надо от этого отходить
Новости Беларуси. Исключить карательный уклон. 27 декабря в Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по...
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