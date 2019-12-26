Юрий Караев: Бытовала психология, что если людей наказывать, то они будут бояться. Надо от этого отходить

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исключить карательный уклон. 27 декабря в Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

С точки зрения МВД речь идет о том, чтобы мы были не карательным и наказывающим органов, а работали на граждан. Бытовала психология, что если людей наказывать, то они будут бояться. Надо от этого отходить, чтобы люди испытывали при расставании друг с другом хорошие чувства. Я сотрудников учу так: после каждой вашей встречи с гражданином он должен оглянуться, перекрестить тебя и твоим маме и папе здоровья пожелать, что они такого хорошего сына воспитали и он милиционер.