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Праздничные ярмарки Минска вошли в тройку лучших в странах СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Таков рейтинг одного из популярных туристических порталов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск занял пьедестал наравне с ярмарками в Москве и Санкт-Петербурге, далее отмечены Азербайджан и Армения.
Всего в столице в преддверии новогодних праздников работают более 10 рождественских ярмарок. Самые крупные – на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Своей необычностью в этом сезоне удивили фуд-корты различных кухонь мира на Кальварийской.
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Новости Беларуси. Таков рейтинг одного из популярных туристических порталов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минск занял пьедестал наравне с...
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