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«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На зданиях Троицкого предместья 28 декабря появится лазерная инсталляция, которая подчеркнет контуры построек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также лазерную анимацию разместят на крышах и стенах домов.
С завтрашнего дня шоу будет проходить ежедневно с 18:00 до 22:00 вечера. 27 декабря специалисты провели тестирование оборудования.
Александр Лексаков, директор предприятия:
А в новогоднюю ночь минчане смогут увидеть особое представление – лазерное шоу над акваторией Свислочи в музыкальном сопровождении. Начнется оно ровно в 01:30. Разработчики утверждают, что воссоздадут эффект северного сияния.
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Новости Беларуси. На зданиях Троицкого предместья 28 декабря появится лазерная инсталляция, которая подчеркнет контуры построек, сообщили в программе «Столичные...
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