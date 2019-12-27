ТОП-10 подарков на Новый год

Что можно подарить на Новый год, чтобы было недорого, интересно и полезно? Советуем придерживаться таких критериев, как: вид отношений, пол и индивидуальные пристрастия. Например, свекрови ну никак не подаришь снаряжение для похода, если она домоседка и не любит ходить в эти самые походы.

В список необычных и нужных подарков можно включить:

Фитнес-браслет. Он подойдет всем людям, которые хотят быть здоровыми, особенно сторонникам здорового образа жизни. В последние годы любителей ЗОЖ становится все больше, соответственно, увеличивается число видов финес-браслетов. Варежки с оригинальным рисунком. На улице – зима, и этот предмет одежды не помешает никому. Сюда же можно добавить теплую шапку, учитывая при этом вкус и предпочтения по цветовой гамме. Махровый халат и тапки. Если подарок – для любимого человека, купите и себе такой же домашний наряд. Приятно будет вместе смотреть сериалы перед сном. Картину для раскрашивания по номерам. Отличный подарок для человека любого возраста, даже если он никогда в жизни не рисовал. Плюсами будут хорошее настроение, цветотерапия и хороший сон (доказано учеными!) Необычный домашний цветок. Можно подарить даже мужчине Увлажнитель воздуха или домашний фонтанчик. Такие вещи успокаивают и даже способствуют миру в семье. Гамак, шезлонг или дачные кресла. Даже если у человека нет дачи, он сможет взять эти предметы с собой за город. А если дача есть у знакомых, то можно подарить и складной мангал. Наушники для телефона. Их сегодня в продаже видимо-невидимо, нужно только учесть модель телефона. Персональный сайт с оплаченным доменом и хостингом. Подарок подойдет человеку, который в этом деле что-то смыслит. В молодежной среде сайт оценит любимый парень или девушка. Представляете домен: lubov.ru? Розы в коробке. Такие букеты стали очень модными в последние года. Купить розы в коробке в Москве несложно, например, в Vip.Flowers ( https://www.vip.flowers/catalog/rozy_v_korobke/ ) учтут все пожелания и коробку доставят очень быстро.

Парню можно подарить эксклюзивную флягу для коньяка, инкрустированную зажигалку. Семейной паре можно подарить одинаковые чашки, напечатав на них портреты этих людей. Или две одинаковые майки – тоже с портретами и надписями.

Розы в коробке – лучший подарок любимой девушке. Это оригинально оформленные композиции из цветов разных видов и разных цветовых гамм: розы, тюльпаны, ромашки, орхидеи.