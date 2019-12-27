Героя Франции из Барановичей, погибшего во время военной операции в Мали, привезли хоронить на родину

Андрей Жук погиб в Африке, посмертно удостоен высшей награды Франции. Фото: Министерство обороны Франции





Андрей Жук родился и вырос в Барановичах, но последние 11 лет служил во французском Иностранном легионе. В конце ноября этого года в Мали столкнулись два военных вертолета, в одном из которых летел и Андрей Жук. Все 13 военнослужащих погибли, они посмертно стали Героями Франции.





Тело Андрея Жука кремировали. Его родители почти месяц ждали, когда прах сына доставят на родину, чтобы проститься с ним и похоронить.





27 декабря урну с прахом Андрея Жука доставили в Барановичи, сообщила Intex-press Зоя Петровна, мама погибшего. Церемония прощания пройдет в узком семейном кругу. Похоронят Андрея Жука днем 28 декабря на кладбище «Русино».