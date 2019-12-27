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Героя Франции из Барановичей, погибшего во время военной операции в Мали, привезли хоронить на родину

28.12.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прах 43-летнего уроженца нашего города Андрея Жука, который служил во французском Иностранном легионе и погиб в конце ноября во время военной операции в Африке, похоронят cегодня, пишет местное издание Intex-press.

Героя Франции из Барановичей, погибшего во время военной операции в Мали, привезли хоронить на родину
Андрей Жук погиб в Африке, посмертно удостоен высшей награды Франции. Фото: Министерство обороны Франции

Андрей Жук родился и вырос в Барановичах, но последние 11 лет служил во французском Иностранном легионе. В конце ноября этого года в Мали столкнулись два военных вертолета, в одном из которых летел и Андрей Жук. Все 13 военнослужащих погибли, они посмертно стали Героями Франции.

Тело Андрея Жука кремировали. Его родители почти месяц ждали, когда прах сына доставят на родину, чтобы проститься с ним и похоронить.

27 декабря урну с прахом Андрея Жука доставили в Барановичи, сообщила Intex-press Зоя Петровна, мама погибшего. Церемония прощания пройдет в узком семейном кругу. Похоронят Андрея Жука днем 28 декабря на кладбище «Русино».
 
 
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Прах 43-летнего уроженца нашего города Андрея Жука, который служил во французском Иностранном легионе и погиб в конце ноября во время военной операции в Африке,...
 
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