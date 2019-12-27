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Волшебный день календаря

28.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Огни главной елки страны зажглись для почти двух с половиной тысяч детей. Ребят и девчонок, съехавшихся в Минск со всей страны, лично поздравил Александр Лукашенко. Благотворительный праздник во Дворце Республики стал кульминацией самой искренней и доброй республиканской акции «Наши дети».

Волшебный день календаря


— Дорогие друзья! Позвольте приветствовать вас в этом прекрасном дворце, где мы традиционно в эти дни, в канун Нового года, встречаемся, обратился к детям Глава государства. — Я искренне рад этой встрече. Я знаю, что вы также ожидали этих праздников. Многие из вас уже обратились к Деду Морозу со своими просьбами, попросили у него подарки. Кому-то Дед Мороз эти подарки принес, ну а кто еще не получил их, я все эти подарки еще вручу. Для меня как Президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка пришло волшебство в виде искренней заботы и душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким должен быть наш праздник. И вы, дорогие ребята, ваши наставники и учителя, должны помнить и понимать, что добрые люди рядом с вами, подарки хорошие — все это зависит только от вас. Если вы этого сильно захотите и что-то для этого сделаете — обязательно вы все то получите.

Алексей Троцкий, восьмиклассник Радунской СШ:


Волшебный день календаря

 

— Наша поездка в Минск длилась два дня. В первый день мы были в цирке. А во второй — на новогоднем представлении во Дворце Республики. На празднике был даже Президент! Поздравлял нас. Он был так близко, что я сделал на свой телефон несколько снимков. А еще я встретил на этом празднике своих друзей из Гомельской области. Мы вместе выступали на одном из музыкальных конкурсов, они тоже приехали на главную елку от своих школ. Здорово, что мы встретились. В поездках я обычно выступаю, стараюсь справиться с волнением перед выходом на сцену… А тут я просто наслаждался красочным и красивым праздником, веселился и отдыхал. Мне понравилось. И домой вернулся с подарками.

Сергей Ненартович, семиклассник Вороновской СШ:


Волшебный день календаря

— Самостоятельно, без родителей, так далеко я ездил дважды: когда участвовал в спортивных соревнованиях в Новополоцке и на новогодний праздник во Дворце Республики. Новость о том, что увижу главную елку страны, — большая неожиданность и огромный подарок за мои старания. Хотя в учебе, конечно, мне стоит еще подтянуться, да и в творчестве есть к чему стремиться. Надеюсь, наград за резьбу по дереву в будущем году у меня прибавится. Новогодний праздник в Минске, цирковое представление, выставка макетов автомобилей и мини-экскурсия по городу — я все фотографировал на мобильный, чтобы показать родным. Очень запомнились слова Президента о том, что нужно хорошо учиться и обязательно беречь родителей и близких людей, которые принимают участие в нашей судьбе.


Волшебный день календаря
Волшебный день календаря
Волшебный день календаря
Волшебный день календаря
Волшебный день календаря

 

Записали Ольга ВОРОБЬЕВА и Галина ШЛЕМПО.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Огни главной елки страны зажглись для почти двух с половиной тысяч детей. Ребят и девчонок, съехавшихся в Минск со всей страны, лично поздравил Александр Лукашенко....
 
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