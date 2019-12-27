Байден отказался давать показания против Трампа

фото РИА Новости





Об этом он заявил в интервью газете The Des Moines Register.

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву

По словам Байдена, он не будет давать показания против Трампа, даже если сенат Конгресса США направит ему соответствующую повестку. При этом он отметил, что со стороны законодателей было бы «слишком лицемерно» делать такой запрос.





Он также считает, что его участие в процессе импичмента может быть использовано Трампом. Байден уверен, что свидетельские показания в сенате по этому вопросу отвлекут внимание от действующего президента США и обвинений против него.









, пишет Лента.ру. «Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны», — сказал американский политикЛента.ру.





Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.



