Три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод на Урале

Источник материала: KYKY

Кто сказал, что на пенсии жизнь заканчивается? Вот на Урале, например, три пенсионерки развернули подпольное производство алкоголя. Тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Верхнеуральске в Челябинской области. Пишет Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Как это возможно?

Ликеро-водочный завод законсервировали в 2016 году, вместе со всем оборудованием, которое отлично работало. В 2017 году пенсионерки, видимо, узнали об этом и решили, зачем такому месту пустовать. Наняли местных жителей и наладили производство немаркированного алкоголя.

Меньше, чем за полгода – с ноября 2017-го по март 2018-го – на заводе разлили больше 40 тысяч бутылок водки. Стоит такое количество алкоголя больше 110 тысяч долларов. А если бы российская полиция не вмешалась, пенсионерки разлили бы еще 90 тысяч бутылок, заработав больше 290 тысяч долларов.

Но пенсионерок задержали. И завели на них дела по трем статьям: «Производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере», «Использование поддельных специальных марок» и «Незаконное использование чужого товарного знака».



