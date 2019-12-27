Валерий Макаревич – герой наших пляжников. И не только

by.tribuna.com Однако в Беларуси нашелся тот, кто смог нарушить гегемонию атакующих игроков. Голкипер Валерий Макаревич был признан лучшим за год, получил статуэтку и сертификат на 1000 рублей на «Звездном мяче» АБФФ. Считается, что вратарю в нынешнее время максимально трудно получить индивидуальный приз – нападающие слишком ярки, пишетОднако в Беларуси нашелся тот, кто смог нарушить гегемонию атакующих игроков. Голкипер





Если вы не знаете, кто это, значит, мимо вас проходит самый успешный в Беларуси вид футбола – пляжный. Вратарь российских «Крыльев Советов» в этом году максимально круто играл за сборную страны. Во многом благодаря ему Беларусь впервые в истории вышла на пляжный чемпионат мира и выиграла там дебютный матч. Причем дело не только в сэйвах – Макаревич всю карьеру на песке исправно забивал. На Европейских играх (белорусы выступили неудачно, заняв предпоследнее место) он и вовсе оформил какой-то космический дубль.





Ну а на ЧМ отличился в единственном победном матче против ОАЭ – и сделал эпичное лицо (отметка 0:29).













Вообще биография Макаревича петляла по интересным путям. На заре своей карьеры он мог заиграть в самом БАТЭ, но травма вывела его из строя, а легенда 15-кратных чемпионов страны Александр Федорович передумал завершать карьеру. Места для молодого вратаря не нашлось, о чем ему объявил Виктор Гончаренко. В итоге всю «большую» карьеру Валерий провел в первой лиге: играл за «Савит», «Химик» и «Сморгонь».





В 2012 году в 29 лет Макаревич все-таки подписал контракт с БАТЭ, но уже в пляжном футболе. Там кипер быстро стал основным и пробился в сборную, где добился больших успехов: борисовский клуб один за одним брал республиканские трофеи и доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов, «националка» шумела в Европе и была очень близка к попаданию на ЧМ. Однако из-за того, что большие деньги в «пляжке» не вертятся, Макаревич возвращался и в сферу большого футбола – работал в детских школах, некоторое время был тренером в «Крумкачах» и минском «Торпедо», а в 2015-м и 2017-м годах снова занимал ворота «Сморгони».





Пришествие в команду «медведей» двухлетней давности получилось неудачным – за пять матчей команда с Макаревичем в воротах так и не выиграла. Одной из игр стала 1/16 Кубка страны против брестского «Динамо», которое впоследствии выиграло турнир. В той встрече Макаревич был единственным игроком «Сморгони» с фамилией на спине – да еще и на английском языке. Секрет прост – вратарь выступал в форме пляжной сборной.





Брестчане тогда легко выиграли 4:1, а первый из голов Макаревич соперникам просто подарил – выронил из рук мяч после несложного удара головой Джоэля Фамейе, а Алексей Легчилин легко добил в ворота (отметка 0:22).









С тех пор Макаревич играл только на песке, однако в начале этого года был вынужден искать новый клуб, так как БАТЭ отказался от своего пляжного проекта. Сначала вратарь и вовсе хотел завершить карьеру, но перспектива сыграть на крупных турнирах за сборную перевесила. Сначала Макаревич перешел в минский «B-Club», а затем уехал в Россию. Там же решилась судьба сборной – финальный раунд отбора на чемпионат мира в Парагвае проходил в Москве. И в решающий момент Макаревич засэйвил послематчевый пенальти – Беларусь обыграла Италию и гарантировала себе путевку в Южную Америку.













интервью tut.by. Разговаривает на «мове» вратарь постоянно уже больше пяти лет. Дома его понимают прекрасно: сын и дочь ходят в белорусскоязычную группу в детском саду, читают на белорусском книги и смотрят фильмы. «Знаете, если вдруг я стану последним, кто в моей семье уверенно владеет родным языком, то приму это за предательство по отношению к маме и бабушке», – говорил вратарь вtut.by.





«Нашей Ниве». «События в Украине в 2014 году очень повлияли. Больше углубился в историю и понял, что мы утратили язык не просто так, что происходит целенаправленное его уничтожение. Поэтому совесть не позволяет воспитывать детей по-русски. Они белорусский нигде не слышат: мультики все по-русски, книги по-русски, концерты. Если не начинать самому говорить, если не отдавать в белорусскоязычные группки, ничего не будет», – заявил Макаревич





А вот в спорте говорить на белорусском труднее – хотя вратарь уже научил даже испанского тренера сборной Николаса Альворадо нескольким словам. «В 2016 году в Италии в гостинице персонал предложил команде меню на белорусском языке. Таким образом организаторы соревнований хотели выразить уважение. Было досадно, когда некоторые ребята не смогли понять, что такое «ялавічына» [говядина], и попросили заменить меню на русскоязычный вариант», – вспоминал Макаревич и добавлял: «Это мне настолько не понравилось: как мы в глазах тех людей выглядели, что мы за нация? Если мы живем в российском пространстве, становимся больше русскими, чем белорусами».









При этом перед матчами Макаревич не поет современный гимн Беларуси, хотя он и на белорусском. Причина в том, что вратарь воспринимает композицию как излишне миролюбивую – поэтому он выбрал другое произведение и исполняет его в голове.





«Мое мнение: он недостаточно патриотичный. Как перед спортивным событием петь о том, что мы мирные люди? Чтобы хоть как-то себя завести перед игрой, во время исполнения гимна читаю про себя стихотворение Максима Богдановича «Пагоня»: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую / За краіну радзімую жах, / Успомню Вострую Браму сьвятую / I ваякаў па грозных канях». Вы посмотрите, как поляки на надрыве поют свой гимн, украинцы, итальянцы. Мурашки по коже бегут! А мы – мирные люди, будто заранее согласны на ничью», – говорил Валерий в 2017-м.





К концу 2019-го он продолжает заменять гимн «Пагоняй»: «Мой кум [экс-солист «Песняров» Андрей Усанов] сказал, что наш гимн пропеть бодро ни один певец не возьмется. Что мы «мірныя людзі», «сілы гартуем»… Выходить после на игру – значит, мы согласны на ничью точно. Как-то гимн не вдохновляет на невероятные успехи».





Фото: брестское «Динамо», АФПФ, bsrussia.com







