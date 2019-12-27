На «Рождественских посиделках» в Бресте учились делать сладкие новогодние украшения

Источник материала: Виртуальный Брест

28 декабря 2019 года в «Брестском областном краеведческом музеи» прошли «Рождественские посиделки». Попробовать свои силы в изготовлении сладкого новогоднего украшения собрались порядка 40 человек, взрослых и детей.





Мастер-класс сотрудницы музея Таси Филиппповой начался с видеофильма об истории пряничного мастерства и особенностях изготовления теста. Мастерица заранее приготовила пряники разных форм и размеров для изготовления пряничного города. В нем – нарядные дома, сказочные терема, расписные сани, волшебные олени, украшенные новогодними игрушками ели.





На изготовление всей этой разноцветной и вкусной красоты ушло чуть более 2 часов. Рисования сладкой цветной глазурью. Как рука идет. Как глаз видит. Как хочется. Пока глазурь подсыхала, слушали новогодние песни, угощались чаем с домашним тортом.





Потом склеивали взбитым яичным белком стены и крыши домов, боковинки и сиденья саней, ставили на ноги рогатых оленей, укрепляли на подставках елочки. Собирали все это в сказочный город, который просуществовал совсем недолго и остался в памяти строителей и на фотографиях.