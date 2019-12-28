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Фото дня: Лукашенко станцевал на балу

28.12.2019 22:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Венский бал прошел во Дворце независимости. Личность партнерши Алексанра Лукашенко по танцу уже разгадана. И очевидно, что балы - это то, что ему теперь нравится.

Фото дня: Лукашенко станцевал на балу
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Фото Пресс-службы


"Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире оно играет большую роль, особенно в международной дипломатии. Открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и целыми государствами, - отметил Александр Лукашенко. - Вот и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце (Дворце Независимости. - Прим.) первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году".

На этот раз Александр Лукашенко танцевал с ведущей телеканала «Беларусь 1», неделю назад назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Полиной Шубой.

Интересно, что 10 лет назад  Полина шуба уже танцевала с Лукашенко на балу выпускников. 

Уроженка Старых Дорог Полина Шуба в юные годы пробовала себя в модельном бизнесе. Ей удалось оказаться среди финалисток конкурса «Мисс Беларусь-2008». Экономист-маркетолог по образованию после окончания вуза стала работать на белорусском телевидении.



Широко известной она стала, появившись в компании Александра Лукашенко. Полина одно время работала в службе протокола руководителя Беларуси. В интервью Собчак Лукашенко рассказал о ней:

«Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников... В последний раз, по-моему, с Полиной сидели, с ведущей. Давно я ее знаю, с 12 лет... Я как-то приехал президентом в один городок, а она вручала мне цветы. И так случилось, что как-то встретились, а она мне: «А я вас знаю, Александр Григорьевич».

В 2015 году девушка вышла замуж за минчанина. Теперь она ведет программы «Панорама» и «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
 
Теги: Новости
 
 
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Венский бал прошел во Дворце независимости. Личность партнерши Алексанра Лукашенко по танцу уже разгадана. И очевидно, что балы - это то, что ему теперь нравится.
 
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