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Фото дня: Лукашенко станцевал на балу
Источник материала: Партизан
Венский бал прошел во Дворце независимости. Личность партнерши Алексанра Лукашенко по танцу уже разгадана. И очевидно, что балы - это то, что ему теперь нравится.
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Фото Пресс-службы
"Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире оно играет большую роль, особенно в международной дипломатии. Открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и целыми государствами, - отметил Александр Лукашенко. - Вот и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце (Дворце Независимости. - Прим.) первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году".
На этот раз Александр Лукашенко танцевал с ведущей телеканала «Беларусь 1», неделю назад назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Полиной Шубой.
Интересно, что 10 лет назад Полина шуба уже танцевала с Лукашенко на балу выпускников.
Уроженка Старых Дорог Полина Шуба в юные годы пробовала себя в модельном бизнесе. Ей удалось оказаться среди финалисток конкурса «Мисс Беларусь-2008». Экономист-маркетолог по образованию после окончания вуза стала работать на белорусском телевидении.
Широко известной она стала, появившись в компании Александра Лукашенко. Полина одно время работала в службе протокола руководителя Беларуси. В интервью Собчак Лукашенко рассказал о ней:
«Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников... В последний раз, по-моему, с Полиной сидели, с ведущей. Давно я ее знаю, с 12 лет... Я как-то приехал президентом в один городок, а она вручала мне цветы. И так случилось, что как-то встретились, а она мне: «А я вас знаю, Александр Григорьевич».
В 2015 году девушка вышла замуж за минчанина. Теперь она ведет программы «Панорама» и «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
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Венский бал прошел во Дворце независимости. Личность партнерши Алексанра Лукашенко по танцу уже разгадана. И очевидно, что балы - это то, что ему теперь нравится.
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