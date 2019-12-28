Фото дня: Лукашенко станцевал на балу

Интересно, что 10 лет назад Полина шуба уже танцевала с Лукашенко на балу выпускников.

Уроженка Старых Дорог Полина Шуба в юные годы пробовала себя в модельном бизнесе. Ей удалось оказаться среди финалисток конкурса «Мисс Беларусь-2008». Экономист-маркетолог по образованию после окончания вуза стала работать на белорусском телевидении.













Широко известной она стала, появившись в компании Александра Лукашенко. Полина одно время работала в службе протокола руководителя Беларуси. В интервью Собчак Лукашенко рассказал о ней:





«Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников... В последний раз, по-моему, с Полиной сидели, с ведущей. Давно я ее знаю, с 12 лет... Я как-то приехал президентом в один городок, а она вручала мне цветы. И так случилось, что как-то встретились, а она мне: «А я вас знаю, Александр Григорьевич».





В 2015 году девушка вышла замуж за минчанина. Теперь она ведет программы «Панорама» и «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».