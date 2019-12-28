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Посол России в Беларуси: Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года

29.12.2019 09:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Беларусь и Россия имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий в начале 2020 года, однако отметил, что стороны специально торопиться с этим не будут. Об этом он заявил в интервью «Известиям».



— Специально торопиться с выходом на подписание Программы действий не правильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее — не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон. При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года, — заверил глава дипмиссии.

Дмитрий Мезенцев также подчеркнул, что реализация дорожных карт идет и должна идти «пакетным принципом».

— Важно не выдергивать из всего «пакета» предложений одну или другую карту — они должны рассматриваться и реализовываться в комплексе, — отметил российский дипломат.

По его словам, вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в ту или иную дорожную карту.

— Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики, — резюмировал он.


Напомним, документ «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», состоящий из 31-ой дорожной карты, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако итоговый документ так и не был подписан. По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам.
 
 
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По мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Беларусь и Россия имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий в начале 2020 года, однако отметил,...
 
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