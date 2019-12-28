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Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».

29.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе Уваровичского центра детского творчества прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».

Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».
Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».

Побороться за право называться лучшими соревновались команды из 10 учреждений образования. Нужно было дать ответы на вопросы по истории пожарного дела, основам безопасности жизнедеятельности, в области первой доврачебной помощи, о чрезвычайных ситуациях в литературных произведениях, про огонь в мифологии народов мира и о деятельности юных спасателей-пожарных.

Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».
Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».

Почетное третье место заняли представители Глазовской средней школы, второе завоевали юные спасатели-пожарные из Уваровичской средней школы, а уверенную победу одержала команда гимназии г. Буда-Кошелево. Победители были награждены дипломами и сладкими призами РОЧС, а гимназистам предстоит защищать честь района на зональном этапе, который пройдет в начале января в Ветковском районе.

Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».
Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».
Прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные».

Галина ХАЦУЛЕВА
Фото РОЧС

 
 
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На базе Уваровичского центра детского творчества прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные». ...
 
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