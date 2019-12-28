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Качанова в длинном платье, министры в бабочках: Венский бал в фото

29.12.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко, кстати, бабочку не надел, чем нарушил дресс-код Венских балов.

Качанова в длинном платье, министры в бабочках: Венский бал в фото


Венские балы в современном понимании дают больше 80 лет. Их старались приурочить к торжественным событиям, но самые масштабные – всегда под Новый год.





Во Дворце Независимости для бала специально изменили привычное расположение новогодней елки – она не в центре зала, так танцевать должны почти 400 приглашенных. 




Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Это обязывает организаторов соблюсти целый список условий, чтобы бал считался именно Венским. 


В первую очередь, это строгий дресс-код для всех гостей вечера: для дам обязательное условие – подходящее платье нежных цветов, обязательно в пол. Для кавалеров  – смокинги, фраки или мундиры, которые желательно дополнить лакированными туфлями.



Начинается Венский бал по правилам полонезом дебютантов. Впрочем, дебютантом тут был даже Александр Лукашенко - как-никак первый раз на Венском балу. 




Хотя в минувшем году глава Беларуси проводил свой бал, но Венский ему понравился больше. 





Фото: Звязда, СТВ, Пул первого, пресс-служба президента, БЕЛТА 
 
 
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Александр Лукашенко, кстати, бабочку не надел, чем нарушил дресс-код Венских балов.
 
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