Качанова в длинном платье, министры в бабочках: Венский бал в фото









Венские балы в современном понимании дают больше 80 лет. Их старались приурочить к торжественным событиям, но самые масштабные – всегда под Новый год.





















Во Дворце Независимости для бала специально изменили привычное расположение новогодней елки – она не в центре зала, так танцевать должны почти 400 приглашенных.

















Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Это обязывает организаторов соблюсти целый список условий, чтобы бал считался именно Венским.









В первую очередь, это строгий дресс-код для всех гостей вечера: для дам обязательное условие – подходящее платье нежных цветов, обязательно в пол. Для кавалеров – смокинги, фраки или мундиры, которые желательно дополнить лакированными туфлями.













Начинается Венский бал по правилам полонезом дебютантов. Впрочем, дебютантом тут был даже Александр Лукашенко - как-никак первый раз на Венском балу.

















Хотя в минувшем году глава Беларуси проводил свой бал, но Венский ему понравился больше.













Фото: Звязда, СТВ, Пул первого, пресс-служба президента, БЕЛТА