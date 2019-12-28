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В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки
Источник материала: СТВ
В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе
Такой сюрприз под Новый год принесла природа в минском Ботаническом саду.
А в Брестской области зацвели одуванчики и маргаритки.
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В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе «Плюс-минус». Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о...
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