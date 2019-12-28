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В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки

29.12.2019 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Такой сюрприз под Новый год принесла природа в минском Ботаническом саду.

В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки

А в Брестской области зацвели одуванчики и маргаритки.

В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки

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В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе «Плюс-минус».   Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о...
 
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