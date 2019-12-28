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Январь покажет, какими будут весна и лето. Народные приметы
Источник материала: СТВ
30 декабря – Даниил Зимоуказчик. Каким будет этот день, такой и май будет. А если на деревьях появится иней – Святки будут тёплыми.
1 января – День памяти Ильи Муромца. Предки собирались в кругу семьи, чтобы вспомнить подвиги народных героев. Смотрели и на погоду.
Если январь тёплый – жди поздней весны. А если в первом месяце года частые метели – летом жди проливных дождей.
3 января – Прокопьев день. Если утром солнце красное – быть метели.
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30 декабря – Даниил Зимоуказчик. Каким будет этот день, такой и май будет. А если на деревьях появится иней – Святки будут тёплыми. 1 января – День памяти Ильи...
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