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Январь покажет, какими будут весна и лето. Народные приметы

29.12.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 декабря – Даниил Зимоуказчик. Каким будет этот день, такой и май будет. А если на деревьях появится иней – Святки будут тёплыми.

1 января – День памяти Ильи Муромца. Предки собирались в кругу семьи, чтобы вспомнить подвиги народных героев. Смотрели и на погоду.

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Если январь тёплый – жди поздней весны. А если в первом месяце года частые метели – летом жди проливных дождей.

3 января – Прокопьев день. Если утром солнце красное – быть метели.

Январь покажет, какими будут весна и лето. Народные приметы

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30 декабря – Даниил Зимоуказчик. Каким будет этот день, такой и май будет. А если на деревьях появится иней – Святки будут тёплыми. 1 января – День памяти Ильи...
 
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