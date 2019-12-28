|
В Москве -3, в Киеве -4. Погода в Европе на неделю с 30 декабря по 5 января
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +3. Та же картина в Вене, рассказали в программе
В Мадриде и Риме будет солнечно и +9. В Анкаре ожидается +2 и беспросветные дожди. На три градуса выше в Афинах.
В Софии синоптики обещают метель и -3. Облачно и возможны осадки в Прибалтике. В Риге будет +6. На 5 градусов прохладнее в Вильнюсе.
Прояснится небо над Варшавой, столбик термометра покажет +3. В Киеве будет -4. В Москве синоптики обещают -3 и снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +3. Та же картина в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». В Мадриде и Риме будет солнечно и +9. В Анкаре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)