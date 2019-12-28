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В Москве -3, в Киеве -4. Погода в Европе на неделю с 30 декабря по 5 января

29.12.2019 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +3. Та же картина в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве -3, в Киеве -4. Погода в Европе на неделю с 30 декабря по 5 января

В Мадриде и Риме будет солнечно и +9. В Анкаре ожидается +2 и беспросветные дожди. На три градуса выше в Афинах.

В Москве -3, в Киеве -4. Погода в Европе на неделю с 30 декабря по 5 января

В Софии синоптики обещают метель и -3. Облачно и возможны осадки в Прибалтике. В Риге будет +6. На 5 градусов прохладнее в Вильнюсе.

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Прояснится небо над Варшавой, столбик термометра покажет +3. В Киеве будет -4. В Москве синоптики обещают -3 и снег. 

В Москве -3, в Киеве -4. Погода в Европе на неделю с 30 декабря по 5 января

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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +3. Та же картина в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Мадриде и Риме будет солнечно и +9. В Анкаре...
 
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