Взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть погибшие

Источник материала: Вороновская газета





Не менее семи человек погибли при взрыве во время военного парада в провинции Эд-Далиа в Йемене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya .

По данным телеканала, по месту проведения парада был нанесен ракетный удар.

В то же время РИА Новости сообщает, что причиной взрыва мог стать начиненный взрывчаткой беспилотник.

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