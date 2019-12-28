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Взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть погибшие

29.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть погибшие

Не менее семи человек погибли при взрыве во время военного парада в провинции Эд-Далиа в Йемене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, по месту проведения парада был нанесен ракетный удар.

В то же время РИА Новости сообщает, что причиной взрыва мог стать начиненный взрывчаткой беспилотник.

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Не менее семи человек погибли при взрыве во время военного парада в провинции Эд-Далиа в Йемене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала,...
 
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