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Взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть погибшие
29.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Не менее семи человек погибли при взрыве во время военного парада в провинции Эд-Далиа в Йемене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
По данным телеканала, по месту проведения парада был нанесен ракетный удар.
В то же время РИА Новости сообщает, что причиной взрыва мог стать начиненный взрывчаткой беспилотник.
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Не менее семи человек погибли при взрыве во время военного парада в провинции Эд-Далиа в Йемене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала,...
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