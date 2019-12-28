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УАЗ может выпустить заводские кемперы на базе своей «буханки»

29.12.2019 14:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На официальных страницах Ульяновского автозавода в соцсетях появилось множество рендеров на тему возможных «домов на колесах», созданных на базе модельного семейства УАЗ-2206/3303.


На базе «буханки» УАЗ представил сразу несколько вариантов утилитарных кемперов — на компьютерных иллюстрациях изображены версии с низкой и средней подъемными крышами, а также со стационарной стеклопластиковой крышей. В качестве опций для них могут предложить дополнительное спальное место, окна и москитные сетки в крыше.



Что касается УАЗ-3303, то на ее основе может быть построен полноценный автодом с кухонным и санитарным модулями, платяным шкафом, обеденной зоной и тремя спальными местами (двухъярусная кровать в заднем свесе и еще одна в алькове). Также проектом предусмотрены системы водоснабжения и электрообеспечения, а также независимый салонный отопитель.


Пока это всего лишь компьютерные изображения, но в случае положительных отзывов УАЗ готов запустить кемперы в серию.

 
 
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На официальных страницах Ульяновского автозавода в соцсетях появилось множество рендеров на тему возможных «домов на колесах», созданных на базе модельного...
 
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