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УАЗ может выпустить заводские кемперы на базе своей «буханки»
Источник материала: Tut.by
На официальных страницах Ульяновского автозавода в соцсетях появилось множество рендеров на тему возможных «домов на колесах», созданных на базе модельного семейства УАЗ-2206/3303.
На базе «буханки» УАЗ представил сразу несколько вариантов утилитарных кемперов — на компьютерных
Что касается УАЗ-3303, то на ее основе может быть построен полноценный автодом с кухонным и санитарным модулями, платяным шкафом, обеденной зоной и тремя спальными местами (двухъярусная кровать в заднем свесе и еще одна в алькове). Также проектом предусмотрены системы водоснабжения и электрообеспечения, а также независимый салонный отопитель.
Пока это всего лишь компьютерные изображения, но в случае положительных отзывов УАЗ готов запустить кемперы в серию.
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На официальных страницах Ульяновского автозавода в соцсетях появилось множество рендеров на тему возможных «домов на колесах», созданных на базе модельного...
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