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В Витебске протестовали против интеграции

29.12.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 декабря в Витебске прошел протест против углубления интеграции Беларуси и России.

Акция проходила на площади Победы. Активисты с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами протестовали против более плотного союза двух страны и против Александра Лукашенко, возлагая на него вину за интеграцию с Россией, сообщает "Белсат".




Людей на акцию собрала руководитель БХД в Витебской области Татьяна Северинец. Ее сын, сопредседатель христианских демократов Павел Северинец, был организатором протестов в Минске. 26 декабря его арестовали за это на 15 суток.

Акция завершилась без задержаний.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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29 декабря в Витебске прошел протест против углубления интеграции Беларуси и России.
 
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