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В Витебске протестовали против интеграции
Источник материала: Партизан
29 декабря в Витебске прошел протест против углубления интеграции Беларуси и России.
Акция проходила на площади Победы. Активисты с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами протестовали против более плотного союза двух страны и против Александра Лукашенко, возлагая на него вину за интеграцию с Россией, сообщает
Людей на акцию собрала руководитель БХД в Витебской области Татьяна Северинец. Ее сын, сопредседатель христианских демократов Павел Северинец, был организатором протестов в Минске. 26 декабря его арестовали за это на 15 суток.
Акция завершилась без задержаний.
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29 декабря в Витебске прошел протест против углубления интеграции Беларуси и России.
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