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Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

29.12.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве 29 декабря простились с Галиной Волчек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

К зданию театра «Современник», художественным руководителем которого народная артистка была долгие годы, люди шли нескончаемым потоком.

Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

Друзья, коллеги, зрители, которые запомнят ее разной. Такой одинокой, как Варвара в «Осеннем марафоне» и невероятно сильной, как Регана в «Короле Лире».

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.

Люди в материале: Галина Волчек
 
 
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Новости России. В Москве 29 декабря простились с Галиной Волчек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К зданию театра «Современник», художественным...
 
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