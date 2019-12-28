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В Беларуси на 30 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Как
30 декабря будет преобладать облачная погода. Утром и днём почти по всей Беларуси пройдут дожди и мокрый снег. В Гродненской области осадки ожидаются ночью и утром, а днём вероятность их выпадения не превышает 10-15%.
Ночью температура воздуха в Гродненской, Гомельской и Брестской областях будет колебаться от -2°C до -5°C. На остальной части территории Беларуси воздух остынет до -6… -8°C.
Днём в республике средняя температура воздуха составит -1… +1°C, в Гродненской и Брестской областях воздух нагреется до +3°C, в Гомельской области – охладится до -2°C.
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Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщает Белгидромет, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, Утром и...
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