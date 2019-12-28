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В Беларуси на 30 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

29.12.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. 

Как сообщает Белгидромет, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, Утром и днём на большей части территории республики будет гололёд. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. 

30 декабря будет преобладать облачная погода. Утром и днём почти по всей Беларуси пройдут дожди и мокрый снег. В Гродненской области осадки ожидаются ночью и утром, а днём вероятность их выпадения не превышает 10-15%. 

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Ночью температура воздуха в Гродненской, Гомельской и Брестской областях будет колебаться от -2°C до -5°C. На остальной части территории Беларуси воздух остынет до -6… -8°C. 

Днём в республике средняя температура воздуха составит -1… +1°C, в Гродненской и Брестской областях воздух нагреется до +3°C, в Гомельской области – охладится до -2°C. 

Ранее стало известно, что в Беларуси из-за тёплой погоды в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки. Посмотреть на них можно здесь

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Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  Как сообщает Белгидромет, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, Утром и...
 
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