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Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки

29.12.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как много вы знаете артисток, которые в 72 года выглядят так же хорошо, как София Ротару? Наверное, не слишком много. Мы решили вспомнить, как начинала исполнительница свой творческий путь и узнать, что помогает ей сохранять молодость. 

София Ротару является настоящим примером того, как талантом можно добиться успеха. Она родилась в украинском селе Маршинцы. Хотя в доме говорили только на молдавском языке, старшая сестра будущей певицы, слушая радио, выучила русский язык, а потом научила ему младших сестёр и братьев. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Уже в школе София Михайловна начала выделяться. Она показывала прекрасные результаты как в учёбе, так и в спорте. Несмотря на это, юную Ротару едва не исключили из учебного заведения, за пение в церковном хоре. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Успех не заставил себя ждать. В 15 лет София Михайловна победила в районном конкурсе художественной самодеятельности, затем последовали областной осмотр и республиканский фестиваль народных талантов. Аудитория Ротару расширялась с огромной скоростью. И певица продолжает пользоваться популярностью до сих пор. 

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Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

А теперь поговорим о поддержании молодости. Много лет назад София Михайловна рассказывала, что каждое утро она умывается минеральной водой. В свободное время певица любит плавать, посещать сауну и ходить на массаж. Также Ротару ест много фруктов и овощей, почти не употребляет соль и старается не есть после шести вечера. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Стоит отметить, что артистка не имеет склонности злоупотреблять алкоголем и табаком. Хотя исполнительница признавалась, что иногда может съесть больше, чем нужно. Ещё один секрет – хороший сон. Исполнительница всегда старается высыпаться и не ложиться поздно ночью. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Также стоит отдать должное пластической хирургии. Говорят, певица делала круговую подтяжку лица и шеи, блефаропластику, контурную пластику филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Но сама Ротару никогда этого не подтверждала. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Впрочем, хирургия никак не умаляет того факта, что в свои 72 года София Михайловна выглядит просто фантастически. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Показываем редкие снимки артистки
Фото: instagram.com/rusevdokimenko 

Кстати, в честь 70-летия Ротару мы собрали несколько снимков, чтобы показать, как менялась артистка.

Посмотреть на фотографии можно здесь

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Как много вы знаете артисток, которые в 72 года выглядят так же хорошо, как София Ротару? Наверное, не слишком много. Мы решили вспомнить, как начинала...
 
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