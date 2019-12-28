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Источник: Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Олег Кононов может стать главным тренером брестского "Динамо". Последнее место работы наставника был московский "Спартак".
Сергей Ковальчук может стать главным тренером брестского "Динамо".
Как сообщает "Белорусский футбол ВК", накануне Кононов находился в Бресте. Ожидается, что в ближайшее время "Динамо" объявит о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды.
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Белорусский специалист Олег Кононов может стать главным тренером брестского "Динамо". Последнее место работы наставника был московский "Спартак".
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