Отчисленный из минского «Динамо» хоккеист набрал три очка в первом же матче за новый клуб КХЛ

Источник материала: Tut.by

Американский форвард Дрю Шор успешно дебютировал за нижегородское «Торпедо» в игре против «Динамо» из Риги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Торпедо» победило со счетом 5:2, а Шор сделал три голевых передачи, выиграл 77% вбрасываний, а также заблокировал один бросок.

Напомним, что Дрю Шор начинал сезон в минском «Динамо». Американец набрал 17 (3+14) очков в 24 матчах, был лучшим бомбардиром команды, но контракт с ним неожиданно расторгли. Комментируя это решение, главный тренер команды Крэйг Вудкрофт заявил следующее:

— Результатов у «Динамо» нет. Значит, нужно что-то менять. Ничего не имеем против Дрю. Иногда он показывал хороший хоккей, но результаты клуба нас не устраивают. Думаю, решение клуба — это громкий сигнал для лидеров команды.