От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От снеговика до супермена. В Минске прошёл предновогодний пробег в карнавальных костюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На выбор две дистанции: 1 километр и 12 километров. Более сотни участников 28 декабря вышли на старт. Самому младшему марафонцу только исполнилось 4, а старшему уже за 80. Приверженцы активного образа жизни объединяются уже не первый год.







Дарья Гиль, участник легкоатлетического карнавального пробега:

Во-первых, хочется праздника новогоднего. А где, как ни здесь, можно одеться, как хочешь. Выбор костюма, почему Сснеговика? Не было снега, а он внезапно выпал, значит, все в тему.





Тихон Синевич, участник легкоатлетического карнавального пробега:

Это костюм Капитана Америки. Я очень люблю бегать и готов побеждать.





Валерий Перевозчиков, организатор легкоатлетического карнавального пробега:

Новый год – это самый любимый праздник. И то, что наши спортсмены, наши марафонцы празднуют его вот так вот по-спортивному – это то, что нужно. Это, как говорят, в здоровом теле – здоровый дух.







На финишной прямой всех участников ждал бонус – сладкие призы. Но главное – заряд бодрости и новогоднее настроение.



