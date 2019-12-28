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От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах

29.12.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От снеговика до супермена. В Минске прошёл предновогодний пробег в карнавальных костюмах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах

На выбор две дистанции: 1 километр и 12 километров. Более сотни участников 28 декабря вышли на старт. Самому младшему марафонцу только исполнилось 4, а старшему уже за 80. Приверженцы активного образа жизни объединяются уже не первый год.

От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах


Дарья Гиль, участник легкоатлетического карнавального пробега:
Во-первых, хочется праздника новогоднего. А где, как ни здесь, можно одеться, как хочешь. Выбор костюма, почему Сснеговика? Не было снега, а он внезапно выпал, значит, все в тему.

От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах

Тихон Синевич, участник легкоатлетического карнавального пробега:
Это костюм Капитана Америки. Я очень люблю бегать и готов побеждать.

От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах

Валерий Перевозчиков, организатор легкоатлетического карнавального пробега:
Новый год – это самый любимый праздник. И то, что наши спортсмены, наши марафонцы празднуют его вот так вот по-спортивному – это то, что нужно. Это, как говорят, в здоровом теле – здоровый дух.

От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах


На финишной прямой всех участников ждал бонус – сладкие призы. Но главное – заряд бодрости и новогоднее настроение.

От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах

Люди в материале: Тихон Синевич, Дарья Гиль, Валерий Перевозчиков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. От снеговика до супермена. В Минске прошёл предновогодний пробег в карнавальных костюмах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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