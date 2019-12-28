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От Капитана Америки до Снеговика. Минчане поучаствовали в забеге в карнавальных костюмах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От снеговика до супермена. В Минске прошёл предновогодний пробег в карнавальных костюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выбор две дистанции: 1 километр и 12 километров. Более сотни участников 28 декабря вышли на старт. Самому младшему марафонцу только исполнилось 4, а старшему уже за 80. Приверженцы активного образа жизни объединяются уже не первый год.
Тихон Синевич, участник легкоатлетического карнавального пробега:
Валерий Перевозчиков, организатор легкоатлетического карнавального пробега:
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Новости Беларуси. От снеговика до супермена. В Минске прошёл предновогодний пробег в карнавальных костюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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