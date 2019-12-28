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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 декабря

29.12.2019 18:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 декабря
Фото из открытых источников

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник, 30 декабря, на дорогах республики будет гололедица.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 декабря Климат что надо. Ливней и засух становится больше, а смерчи были всегда

В утренние и дневные часы на большей части территории страны ожидается гололед. Во многих районах порывы ветра будут достигать скорости 15-18 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем будет облачно. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики прогнозируется небольшой снег, переходящий в дождь. Ожидается слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем во многих районах - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, местами при прояснениях столбик термометра опустится до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

 
 
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В стране ожидаются гололед и сильный ветер.
 
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