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«Минчанка» в 5-ый раз выиграла Кубок Беларуси по волейболу

29.12.2019 18:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финале столичная команда обыграла брестский клуб «Прибужье».

"Минчанка" победила брестский клуб "Прибужье" в финале женского Кубка страны — 3:1. Встреча прошла в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". Столичная команда стала пятикратным обладателем трофея, пишет pressball.by.

Минчанка — Прибужье — 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:14)

В матче за третье место мозырская "Жемчужина Полесья" обыграла могилевский "Коммунальник" — 3:2 (27:25, 12:25, 22:25, 25:17, 15:5).
 
 
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В финале столичная команда обыграла брестский клуб «Прибужье».
 
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