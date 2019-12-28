Источник материала: Ежедневник





С 29 декабря в Беларуси вновь повысилась стоимость дизельного топлива и бензина на 1 копейку. Это произошло в 2019 году уже в 27-й раз.

Официальная причина повышения — “продолжающаяся тенденция роста мировых котировок нефти”, сообщает концерн "Белнефтехим".

Уже сегодня, в воскресенье, цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 64 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек, ДТ — 1 рубль 74 копейки.