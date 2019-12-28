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Умер беларуский художник Захар Кудин. Ему было 33 года

29.12.2019 19:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 29 декабря, умер беларуский художник Захар Кудин. Ему было 33 года. О смерти Захара сообщила его сестра Пелагия Найден в Facebook. 

Что нужно знать про Захара Кудина 

Захар Кудин занимался скульптурой, живописью и диджитал-искусством. Был одним из немногочисленных беларуских художников, чьи работы выставляли в Национальном музее.

Работы Кудина находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки. Художник успел провести пять персональных экспозиций. Выставлялся в Беларуси, США, Польше, Германии. Представлял Беларусь на международном биеннале в Пекине. Участвовал в минском фестивале Vulica Brasil. 

Захар сыграл главную роль в фильме режиссера Максима Шведа «Чистое искусство», который сейчас идет в беларуском прокате. 

Захар нелегально прожил в США два года, проехав по центральной Америке автостопом. У художника была диагностирована глаукома, из-за которой он видел мир искаженно. Необычное восприятие мира он показал в работах на выставке «Живопись левым глазом». Когда Кудин был в США, он оплатил хирургическую операцию своими работами. Об этом он рассказал KYKY в большом интервью:

«Когда люди прекратят ныть и станут думать: я делаю Беларусь?» Американская мечта художника Захара Кудина

Наша редакция соболезнует родным и близким Захара. 

 
 
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Сегодня, 29 декабря, умер беларуский художник Захар Кудин. Ему было 33 года. О смерти Захара сообщила его сестра Пелагия Найден в Facebook.  Что нужно знать про Захара...
 
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