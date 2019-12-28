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Умер беларуский художник Захар Кудин. Ему было 33 года
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 29 декабря, умер беларуский художник Захар Кудин. Ему было 33 года. О смерти Захара сообщила его сестра Пелагия Найден в Facebook.
Что нужно знать про Захара Кудина
Захар Кудин занимался скульптурой, живописью и диджитал-искусством. Был одним из немногочисленных беларуских художников, чьи работы выставляли в Национальном музее.
Работы Кудина находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки. Художник успел провести пять персональных экспозиций. Выставлялся в Беларуси, США, Польше, Германии. Представлял Беларусь на международном биеннале в Пекине. Участвовал в минском фестивале Vulica Brasil.
Захар сыграл главную роль в фильме режиссера Максима Шведа «Чистое искусство», который сейчас идет в беларуском прокате.
Захар нелегально прожил в США два года, проехав по центральной Америке автостопом. У художника была диагностирована глаукома, из-за которой он видел мир искаженно. Необычное восприятие мира он показал в работах на выставке «Живопись левым глазом». Когда Кудин был в США, он оплатил хирургическую операцию своими работами. Об этом он рассказал KYKY в большом интервью:
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