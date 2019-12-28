Источник материала: KYKY

Сегодня, 29 декабря, умер беларуский художник Захар Кудин. Ему было 33 года. О смерти Захара сообщила его сестра Пелагия Найден в Facebook.





Что нужно знать про Захара Кудина

Захар Кудин занимался скульптурой, живописью и диджитал-искусством. Был одним из немногочисленных беларуских художников, чьи работы выставляли в Национальном музее.

Работы Кудина находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки. Художник успел провести пять персональных экспозиций. Выставлялся в Беларуси, США, Польше, Германии. Представлял Беларусь на международном биеннале в Пекине. Участвовал в минском фестивале Vulica Brasil.

Захар сыграл главную роль в фильме режиссера Максима Шведа «Чистое искусство», который сейчас идет в беларуском прокате.

Захар нелегально прожил в США два года, проехав по центральной Америке автостопом. У художника была диагностирована глаукома, из-за которой он видел мир искаженно. Необычное восприятие мира он показал в работах на выставке «Живопись левым глазом». Когда Кудин был в США, он оплатил хирургическую операцию своими работами. Об этом он рассказал KYKY в большом интервью:

Наша редакция соболезнует родным и близким Захара.