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ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в праздники. Путин поблагодарил Трампа

29.12.2019 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — сообщили в спецслужбе.

Владимир Путин вечером 29 декабря позвонил Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Кремля.


«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении.

Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
 
 
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Сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
 
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