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"Очередная утка": Брестское "Динамо" опровергло интерес к Олегу Кононову

29.12.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба брестского "Динамо" заявила, что информация о возможном приходе в команду тренера Олега Кононова не является достоверной. Кроме того, в клубе пообещали назвать имя нового главного тренера "Динамо" в ближайшее время.

"Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время", — цитирует заявление пресс-службы by.tribuna.com.
 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-служба брестского "Динамо" заявила, что информация о возможном приходе в команду тренера Олега Кононова не является достоверной. Кроме того, в клубе...
 
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