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Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Здесь испытывают новый датчик. Он будет замерять среднюю скорость авто на протяжении 10 километров. Это, надеются, поможет избежать локальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Возможно, скоро камеры будут фиксировать заезд на стоп-полосу и проезд на красный. Такую инновацию инициировало ГАИ. Она уже прошла согласование госорганов.
А вот существующие камеры, говорят в Госавтоинспекции, будут располагать по-другому: прежде всего в местах, где ПДД случаются из-за превышения, ведь скорость – в топе причин аварий. При этом останется дифференцированный подход. Причесывать всех «под одну гребенку» не дело.
Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси:
Но есть люди, которые по 100 и более раз нарушают ПДД в течение года. На тех, кто не понимает, кто системно продолжает это делать, мы будем влиять посредством существующего законодательства.
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Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах
Новости Беларуси. Здесь испытывают новый датчик. Он будет замерять среднюю скорость авто на протяжении 10 километров. Это, надеются, поможет избежать локальности,...
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