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«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Венский бал состоялся в столичном Дворце Независимости 28 декабря. Дарить подарки на Венских балах – тоже традиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Минский не стал исключением: каждый из участников унес с собой частичку праздника – стеклянные тематические елочные игрушки ручной работы. Но куда ценнее то, что останется в памяти.
Очень-очень здорово! Это важный момент для нас, потому что такое, наверное, бывает раз в жизни.
Трогает тот момент, что мы принимаем участие в первом Венском бале.
Единственным словом, которым можно описать – это восхищение!
Атмосферно очень, эмоции зашкаливают! Испытываю гордость, что я участвую в таком масштабном событии.
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«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы
Новости Беларуси. Венский бал состоялся в столичном Дворце Независимости 28 декабря. Дарить подарки на Венских балах – тоже традиция, сообщили в программе «Неделя»...
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