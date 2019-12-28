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«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

29.12.2019 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Венский бал состоялся в столичном Дворце Независимости 28 декабря. Дарить подарки на Венских балах – тоже традиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вы сегодня воплощение этого народа». Как прошёл первый Венский бал с участием Александра Лукашенко

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Минский не стал исключением: каждый из участников унес с собой частичку праздника – стеклянные тематические елочные игрушки ручной работы. Но куда ценнее то, что останется в памяти.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Очень-очень здорово! Это важный момент для нас, потому что такое, наверное, бывает раз в жизни.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Трогает тот момент, что мы принимаем участие в первом Венском бале.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Единственным словом, которым можно описать – это восхищение!

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

Атмосферно очень, эмоции зашкаливают! Испытываю гордость, что я участвую в таком масштабном событии.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

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Новости Беларуси. Венский бал состоялся в столичном Дворце Независимости 28 декабря. Дарить подарки на Венских балах – тоже традиция, сообщили в программе «Неделя»...
 
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