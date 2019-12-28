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На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 декабря во Дворце Независимости в Минске состоялся первый Венский бал. На нем присутствовала и посол Австрии в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно благодаря поддержке дипломатов этот бал получился таким настоящим.
Алоизия Вергеттер, посол Австрии в Беларуси:
Символ единения двух культур (вариант перевода слова «бал» с немецкого) – шар из белорусского стекла, наполненный австрийским конфетами – символический подарок в знак благодарности для хозяина дворца.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами
Новости Беларуси. 28 декабря во Дворце Независимости в Минске состоялся первый Венский бал. На нем присутствовала и посол Австрии в Беларуси, сообщили в программе...
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