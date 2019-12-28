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На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

29.12.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 декабря во Дворце Независимости в Минске состоялся первый Венский бал. На нем присутствовала и посол Австрии в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно благодаря поддержке дипломатов этот бал получился таким настоящим.

«Атмосферно очень». В память о первом Венском бале участникам подарили ёлочные игрушки ручной работы

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

Алоизия Вергеттер, посол Австрии в Беларуси:
Это большая радость  быть здесь и видеть, насколько хорошо австрийские традиции, любовь к элегантности, красоте ложатся на белорусскую землю. В этом нет для меня ничего удивительного. Достаточно вспомнить имя великого белорусского музыканта Михаила Огинского, написавшего такие красивые полонезы, которыми открывается бал.

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

Символ единения двух культур (вариант перевода слова «бал» с немецкого) – шар из белорусского стекла, наполненный австрийским конфетами – символический подарок в знак благодарности для хозяина дворца.

Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы сказали, что традиции, западные традиции, хорошо ложатся на белорусскую землю. Ну наконец-то! Спасибо вам за добрые слова! Я так и думал, что рано или поздно эти хорошие традиции лягут в центр нашей матушки-Европы.

На Венском балу Президенту Беларуси подарили шар из белорусского стекла, наполненный австрийскими конфетами

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алоизия Вергеттер
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 декабря во Дворце Независимости в Минске состоялся первый Венский бал. На нем присутствовала и посол Австрии в Беларуси, сообщили в программе...
 
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